Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области обнаружены две жертвы отравления контрафактным алкоголем

Следователи Новокуйбышевска возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Поводом для этого стала гибель двух местных жительниц от отравления сидром. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия в Красноглинском районе Самары»,– говорится в сообщении.

До этого отравление аналогичным напитком произошло в Димитровграде. Следователи города также возбудили уголовное дело. Сначала сообщалось о шести жертвах, позже их количество увеличилось до восьми. Всего же контрафактом отравились 14 человек.

По предварительной информации, напиток производил и продавал предприниматель из Самары. Он задержан.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...