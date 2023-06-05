В Самарской области обнаружены две жертвы отравления контрафактным алкоголем

Следователи Новокуйбышевска возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Поводом для этого стала гибель двух местных жительниц от отравления сидром. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия в Красноглинском районе Самары»,– говорится в сообщении.

До этого отравление аналогичным напитком произошло в Димитровграде. Следователи города также возбудили уголовное дело. Сначала сообщалось о шести жертвах, позже их количество увеличилось до восьми. Всего же контрафактом отравились 14 человек.

По предварительной информации, напиток производил и продавал предприниматель из Самары. Он задержан.

Георгий Портнов