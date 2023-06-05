Жителей Ульяновской области призвали отказаться от покупки разливного сидра

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц попросил жителей Ульяновской области воздержаться от покупки и употребления разливного сидра. Поводом для этого стало отравление шести жителей Димитровграда указанным напитком. Сообщение с предупреждением размещено в Telegram-канале зампреда правительства.

Ранее было возбуждено уголовное дело об отравлении жителей Димитровграда спиртным. По предварительной версии следствия, ранее потерпевшие употребляли сидр, который приобрели в местных магазинах. Он поставлялся из Самары. Товар закупался у предпринимателя в Красноглинском районе города. На предприятии проводятся следственные действия.

Ранее стало известно о планах властей Ульяновской области усилить борьбу с контрафактной алкогольной продукцией, поскольку с новой системой перераспределения поступлений от акцизов региональный бюджет теряет дополнительные доходы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Водку поворачивают направо».

Георгий Портнов