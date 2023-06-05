«Лентехстрой» отбился в суде от иска на 139 млн рублей

Петербургская компания ООО «Лентехстрой» (принадлежит миллиардеру Анатолию Веберу) отбилась в суде от иска на сумму более 139 млн рублей, предъявленного ей ранее ООО «Смитхелскеа».

Как сообщает АБН, суть претензий касалась госконтракта «Лентехстроя» на проектирование и строительство многопрофильного корпуса больницы Св. Георгия на Северном проспекте в Петербурге. «Ъ-СПб подробно писал об этом проекте. Договор был заключен с ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» два года назад. Общая стоимость сделки составила 3,5 млрд рублей. «Смитхелскеа» занималось поставкой и монтажом медицинского оборудования стоимостью 616 млн руб.

«Лентехстрой» выступал в роли подрядчика и оказывал «Смитхелскеа» услуги, которые составляли более 20% от стоимости сделки. Компании подписали между собой соответствующие документы, стоимость контракта достигала 129,3 млн руб.

В начале этого года «Смитхелскеа» предъявила «Лентехстрою» иск на данную сумму. Истец заявил, что компания-ответчик якобы не исполнила свои обязательства. Между тем, суд претензии истца отклонил, указав, что факт оказания и приемки услуг подтверждается актом сверки взаимных расчетов без разногласий и добровольной оплатой подрядчиком услуг «Лентехстроя».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Минобороны РФ отсудило неустойку в размере 338 млн руб. у Ленинградского судостроительного завода «Пелла» по контракту на строительство семи малых ракетных кораблей «Каракурт».

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