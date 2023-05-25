Минобороны отсудило у Ленинградского судостроительного завода «Пелла» более 300 миллионов рублей

Министерство обороны РФ отсудило неустойку в размере 338 млн руб. у АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Сумма исковых требований составляла более 1,4 млрд руб., пишет 25 мая РИА Новости.

В 2019 году Минобороны подавало иск к компании на сумму 2,9 млрд руб. неустойки по контракту на строительство семи малых ракетных кораблей «Каракурт». С «Пеллы» по тому делу взыскали 2,9 млн руб., а сами они отсудили у заказчика более 2 млрд руб. за оптовое судно «Ладога».

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» базируется в поселке Отрадное Ленинградской области. Одним из видов судов, массово строящихся на верфях «Пеллы», являются буксиры проекта 90600.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте