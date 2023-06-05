Новый глава АЛРОСА не исключил диверсификации

Новый гендиректор алмазодобывающей компании АЛРОСА Павел Маринычев считает диверсификацию в другие виды полезных ископаемых одним из способов обеспечения долгосрочного развития. Он заявил, что продажи компании сейчас «находятся под давлением», поэтому она в том числе работает над формированием новых каналов сбыта продукции.

Господин Маринычев отнес диверсификацию к одному из вариантов того, что АЛРОСА «можно и нужно делать для того, чтобы на довольно дальнюю перспективу смотреть спокойно и уверенно». «Есть перспективные отрасли, которыми компания уже занимается. Например, довольно активно и динамично развивается энергетическая компонента нашей компании»,— рассказал он каналу «Алмазный край» (цитата по «Интефаксу»).

По его словам, АЛРОСА «будет смотреть на новые развивающиеся рынки, которые для нас не казались приоритетными, а сейчас они становятся быстрорастущими». Кроме того, компания хочет отказаться от использования иностранной техники и оборудования, поставки которых в РФ больше невозможны. Павел Маринычев заверил, что на ближайшие годы АЛРОСА обеспечена техникой и запчастями.

АЛРОСА находится под санкциями Великобритании и США. На прошлой неделе набсовет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Финансовая отчетность АЛРОСА за прошлый год не публиковалась.

Лаура Кеффер