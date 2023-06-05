ТАСС: в ДНР задержали последнего из семи сбежавших из воинской части экс-заключенных

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики задержали последнего из семи бывших заключенных, которые самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Последний из семи задержан несколько дней назад»,— приводит агентство слова собеседника. Обстоятельства задержания не уточняются.

Сообщения о побеге бывших заключенных из воинской части появились 27 мая. Тогда сообщалось, что самовольно покинули часть семеро военнослужащих. Трое из них были оперативно задержаны, а еще один убит беглецами.

Позднее военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что еще двое заключенных были задержаны и в розыске оставался один из устроивших побег военнослужащих.

24 мая ростовские издания сообщали, что из расположения в Лисичанске (ЛНР) сбежали 39 вооруженных бойцов отряда «Шторм Z». Как рассказал изданию «собеседник из Донбасса», бойцы — бывшие заключенные. Связаны ли оба этих инцидента, не уточнялось. О задержании сбежавших в ЛНР экс-заключенных не сообщалось.

Александр Кислов