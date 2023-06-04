Правительство Венгрии опубликовало новый ролик, где Крым обозначен как территория Украины

Правительство Венгрии опубликовало новый вариант видеоролика, в котором ранее Крым был обозначен как часть России. Изменения внесли в ролик после протеста МИД Украины. В исправленном ролике Крым указан как часть Украины. Старая версия ролика удалена, убедился «Ъ».

30 мая правительство Венгрии опубликовало в YouTube видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. В нем Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия. В Венгрии не пояснили, почему это произошло. Входящая в Евросоюз Венгрия не признавала Крым российским.

3 июня стало известно, что временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш стране из-за некорректной карты. «Обозначение Крымского полуострова не входящей в состав Украины территорией противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах»,— заявили в МИД Украины.

Венгрия отказалась от поставок оружия Украине и запретила транзит вооружения через свою территорию. Будапешт также выступает за смягчение ограничений в отношении России или блокирует их. При этом власти страны заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины.

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».