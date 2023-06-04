В Польше недалеко от военной части нашли фрагменты аэростата с надписями на кириллице

Фрагменты воздушного объекта были обнаружены на кукурузном поле в местности Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Нашедший аэростат человек рассказал, что под пленочным куполом находился пенопластовый ящик, антенна, на самом шаре были надписи на кириллице.

Аэростат был обнаружен в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка, передает RMF FM. Как отмечает радиостанция, в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть. Находку забрали военные.

Пока неизвестно, является ли аэростата метеорологическим или военным, «хотя предварительные исследования указывают на первую версию», говорится в сообщении радиостанции. Вместе с тем журналисты считают, что нельзя исключать, что это «шпионский шар с востока». На то, что речь идет о метеорологическом воздушном объекте указывает и то, что, по данным оперативного командовании Вооруженных сил, радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства.

Власти Польши в середине мая сообщали, что на территорию страны прилетал аэростат со стороны Белоруссии. Минобороны предполагало, что этот воздушный объект вел наблюдение.

Леонид Уварчев