Рябков увидел «деструктивный заряд» в заявлениях Салливана о контроле над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по контролю над вооружениями содержат «деструктивный заряд». По его мнению, эти заявления нацелены на продолжение линии США на слом баланса интересов.

Господин Рябков назвал предельно острой ситуацию в сфере вокруг контроля вооружений в ответ на вопрос, могут ли контрмеры США в рамках договора о сдерживании наступательных вооружений (ДСНВ) дополнительно осложнить ситуацию.

«Мы отметили некоторые высказывания помощника (президента США) Байдена по нацбезопасности Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями. Это очевидная попытка преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она на самом деле на сегодняшний день сформирована. И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд и настрой на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов», — сказал Сергей Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Господин Рябков добавил, что через какое-то время МИД даст развернутую оценку словам Джейка Салливана.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о приостановке Россией участия в договоре. 1 июня Госдепартамент США объявил об остановке передаче России информации о стратегических вооружениях в рамках ДСНВ.

Официально срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. Вчера, 2 июня, Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон предлагает Москве продлить договор после окончания его срока действия. Он также заявил, что США готовы сотрудничать с Россией по поводу контроля вооружений без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах.

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