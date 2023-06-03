Участники боев с диверсантами у Шебекино представлены к госнаградам

Военным, участвовавшим в отражении попытки диверсантов прорваться в направлении Шебекино в Белгородской области, вручили госнаграды за мужество и героизм. Церемонию провели представители командования российской группировки «Запад», сообщили в Минобороны России.

«Представители командования группировки войск "Запад" вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия", поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Шебекинский городской округ в последние дни регулярно подвергается массированным обстрелам. 1 июня зафиксировали 850 прилетов снарядов по городу, это максимальное количество с начала обстрелов. В тот же день Минобороны заявило, что российские военные сорвали попытку прорыва диверсантов через границу в Белгородской области. Вчера, 2 июня, на некоторых дорогах в регионе запретили движение.

О ситуации в Шебекино — в материале «Ъ» «По городу "Грады" работают».

Олеся Павленко