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Коммерсантъ FM
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Участники боев с диверсантами у Шебекино представлены к госнаградам

Военным, участвовавшим в отражении попытки диверсантов прорваться в направлении Шебекино в Белгородской области, вручили госнаграды за мужество и героизм. Церемонию провели представители командования российской группировки «Запад», сообщили в Минобороны России.

«Представители командования группировки войск "Запад" вручили отличившимся государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших", а также ведомственные медали "За боевые отличия", поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Шебекинский городской округ в последние дни регулярно подвергается массированным обстрелам. 1 июня зафиксировали 850 прилетов снарядов по городу, это максимальное количество с начала обстрелов. В тот же день Минобороны заявило, что российские военные сорвали попытку прорыва диверсантов через границу в Белгородской области. Вчера, 2 июня, на некоторых дорогах в регионе запретили движение.

О ситуации в Шебекино — в материале «Ъ» «По городу "Грады" работают».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Последствия обстрелов Шебекино

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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