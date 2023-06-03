CNN: производство дронов на Украине вырастет с 50 до 1000 единиц в месяц

Командир украинского спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик рассказал CNN, что его компания будет расширять производство. Для этого уже подписано соглашение с оборонным заводом на Украине. Согласно прогнозам, его компания будет производить более 1 тыс. дронов ежемесячно вместо 50.

Компания Валерия Боровика разработала боевой дрон Vidsyich. Этот беспилотник имеет радиус действия 40 км и может нести боеголовку весом 2–3 кг. «В основном мы концентрируем наши атаки на очень дорогом российском вооружении»,— рассказал господин Боровик.

В мае власти Украины сообщили о создании восьми ударных рот беспилотников. Три ударные роты были созданы к марту. По состоянию на январь украинские военные законтрактовали 1,6 тыс. дронов на 3,3 млрд гривен ($90 млн). В рамках проекта «Армия дронов», который был анонсирован летом 2022 года, на Украине обучили 10 тыс. операторов беспилотников.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина