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Коммерсантъ FM
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В России заблокировали сайт признанной нежелательной Greenpeace

Сайт экологической организации Greenpeace, деятельность которой ранее признали нежелательной, заблокировали на территории на России, убедился «Ъ». Сайт внес в реестр запрещенной информации неуказанный государственный орган. «Роскомсвобода» (признана иностранным агентом) отмечает, что этим органом может быть Генпрокуратура.

19 мая Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace нежелательной, 29 мая Минюст внес организацию в соответствующий реестр. В Генпрокуратуре сочли, что природоохранная деятельность Greenpeace «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

Отделение Greenpeace в России открыли в 1992 году. Организация занималась в том числе проектами по раздельному сбору мусора, сохранению лесов и тушению лесных пожаров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ничто на земле не бывает зеленым».

Олеся Павленко

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