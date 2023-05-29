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Коммерсантъ FM
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Минюст РФ внес Greenpeace в список нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло Greenpeace в список неправительственных организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной. Ранее деятельность Greenpeace была признана нежелательной Генпрокуратурой РФ.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды)»,— отмечают в Минюсте.

Greenpeace, по данным Генпрокуратуры, «финансирует деятельность иностранных агентов» и требует изменения российского законодательства. Его усилия направлены на «дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», считают в надзорном ведомстве. После решения Генпрокуратуры пресс-служба российского отделения Greenpeace сообщила, что организация прекратит свою работу в РФ.

Чем известен Greenpeace

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Основанная в 1971 году в Канаде организация «Гринпис» в России с 1992 года занималась проектами по раздельному сбору мусора, сохранению лесов и тушению лесных пожаров.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ничто на земле не бывает зеленым».

Александр Кислов

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