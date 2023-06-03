Вячеслав Гладков сообщил о сокращении числа обстрелов белгородского Шебекино

Количество обстрелов Шебекино «значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем», но все равно находиться там «остается пока опасным», заявил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, власти разбираются, каким образом в Шебекино смогли проехать люди, которые пострадали во время ночного обстрела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава региона также сообщил, что сегодня продолжится перераспределение людей из больших ПВР в более комфортные - в студенческие общежития вузов и колледжей: «Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома».

Вячеслав Гладков напомнил о принятом решении, что с 1 июня до полного возвращения граждан в их дома коммунальные платежи «не лягут бременем на людей». «Мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня. Надеюсь на поддержку правительства РФ. Как только решение будет принято, сразу об этом сообщу. А сейчас индивидуально решаем проблемы каждого человека, каждой семьи»,- добавил губернатор. Он отметил, что сегодня еще 300 белгородских отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей - в Ярославль: «Благодарю моих друзей - коллег Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отозвались, позвонили и принимают наших детей».

Владимир Зоркий