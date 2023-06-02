Белгородцев из ПВР будут переводить в общежития вузов и колледжей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поставил задачу своим подчиненным - переводить граждан из пунктов временного размещения в общежития учебных заведений.

«Причины очевидны: огромное количество людей. И если вчера у людей был шок, им нужно было безопасное место, чистая постель, вода и еда, то жить в таких условиях долгое время невозможно. Потоки нужно разводить. Поэтому очень благодарен нашим университетам и колледжам, которые в общежития людей начинают размещать»,- пояснил губернатор. Он также заверил, что правоохранители усилят вооруженное патрулирование Шебекино, где обычным гражданам находиться «пока небезопасно».

Также господин Гладков сообщил, что все эвакуированные бюджетники получат зарплату до 2-5 июня (представители сферы образования - до 9 июня). Выплаты пенсий власти планируют произвести досрочно, «вне зависимости от даты получения ее в июне». Для ее получения необходимо обратиться на Главпочтамт Белгорода, в ПВР или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования. Глава региона напомнил, что до 30 июня в Шебекинском округе приостановлено авто- и ж/д- сообщение.

Владимир Зоркий