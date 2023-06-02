Вынужденно покинувших свое жилье белгородцев освободят от квартплаты до возвращения

Белгородцев, которые были вынуждены покинуть свои квартиры из-за обстрелов со стороны Украины, освободят до внесения квартплаты до момента их возвращения. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе своей встречи с гражданами, размещенными в пунктах временного проживания.

«У кого-то остался крупный скот, у кого-то кошки, собаки. У кого-то остались родители. Мы с вами уже более года живем в другой реальности. Такая же ситуация была в Нехотеевке и Журавлевке, других населенных пунктах. До сих пор добровольные народные дружины ходят в этих селах и кормят собак, которые там остались. Где есть возможность – мы уговариваем отдать в приют домашних животных»,– рассказал в ходе встречи господин Гладков.

Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников в свою очередь сообщил, что жителям Шебекинского горокруга окажут необходимую медицинскую помощь и помогут с лекарственным обеспечением. Для этого нужно обратиться к медработникам в ПВР или в поликлинику по месту размещения. «Если вы сейчас проживаете вне ПВР, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства: в кабинет неотложной помощи или к заведующему поликлиники»,– уточнил господин Иконников.

Владимир Зоркий