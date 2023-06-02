Никол Пашинян посетит инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился приехать в Анкару 3 июня на церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 3 июня премьер-министр РА Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в церемонии»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов, набрав 52% голосов (перевес в 4% от оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу). Россию на его инаугурации представит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После обретения Арменией независимости в 1991 году дипломатические отношения между Ереваном и Анкарой так и не были установлены. В 2022 году в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей двух стран по решению этого вопроса. В феврале 2023 Армения заявила о готовности нормализовать отношения с Турцией. Анкара отмечала, что дипотношения стран зависят от решения конфликта Армении и Азербайджана.

Лусине Баласян