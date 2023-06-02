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Коммерсантъ FM
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Глава инвесткомпании China Renaissance задержан по подозрению в коррупции

Китайские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что генеральный директор и основатель китайской инвестфирмы China Renaissance Фань Бао, исчезнувший в феврале, был тогда задержан Центральной комиссией по проверке дисциплины (ЦКПД). Его обвиняют в коррупции.

О том, что Фань Бао перестал выходить на связь, стало известно в середине февраля. Через несколько недель China Renaissance сообщила, что он сотрудничает со следствием, не раскрывая подробностей дела. Теперь китайские СМИ пишут, что 7 февраля он был задержан ЦКПД, которая в числе прочего занимается антикоррупционными расследованиями. В мае срок содержания господина Бао под стражей был продлен на три месяца.

Задержание Фань Бао — часть более широкой волны расследований и проверок китайских властей в отношении финансового сектора. С февраля китайские власти начали расследование против нескольких топ-менеджеров из этой сферы, в том числе бывшего председателя правления Bank of China Лю Лянгэ и бывшего главы шанхайского подразделения Экспортно-импортного банка Китая Ли Ли. Ведется расследование и против еще одного сотрудника China Renaissance Цун Линя. China Renaissance стояла за несколькими крупнейшими сделками IT-сектора Китая за последнее десятилетие. В их числе — слияние компаний Meituan и Dianping, а также сервисов такси Didi Taxi и Kuaidi Taxi, в результате чего появилась Didi.

Яна Рождественская

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