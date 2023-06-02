В Совфеде предложили ограничить импорт препаратов для животных из недружественных стран

Совет федерации по итогам парламентских слушаний комитета по аграрно-продовольственной политике предложил ограничить импорт ветеринарных препаратов из недружественных стран и ввести повышенные пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на ряд лекарств для животных, пишут «Известия». По данным Минсельхоза, сейчас на рынке представлено 60% ветпрепаратов отечественного производства.

В настоящее время в постановлении правительства, устанавливающего 35-процентную пошлину на товары из «недружественных государств», указаны шампуни, дезодоранты и разные виды оружия. Совфед считает необходимым дополнить перечень ветпрепаратами. Недружественными странами российские власти считают США, Великобританию, Канаду и входящие в Евросоюз государства.

По мнению члена комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилы Талабаевой, в первую очередь необходимо снизить зависимость России от импорта ветпрепаратов с европейского рынка. «Мы не говорим, что нужно все запретить. Но есть препараты, которые имеют аналоги в России или их можно закупать на альтернативных рынках. Сегодня стало очевидным, что мы должны наращивать свое производство, а также сотрудничать с теми странами, которые тоже в этом заинтересованы»,— объяснила она.

Как уточнили изданию в Минсельхозе, на данный момент на российском рынке представлено свыше 2,2 тыс. лекарств для животных, 1,3 тыс. из них — отечественного производства. Также в министерстве отметили, что в России широко представлены ветпрепараты, производимые в «дружественных странах». Для лечения «экономически значимых болезней» животных в России используются исключительно отечественные иммунобиологические ветпрепараты, подчеркнули в Минсельхозе.

По данным Россельхознадзора, дефицита ветпрепаратов на рынке сейчас нет. Иностранные компании в период с января по май 2023 года ввезли уже 70% от объема, поставленного за весь 2022-й. В ведомстве отметили, что отечественные производители также наращивают производственные мощности.

В конце марта производители ветпрепаратов предложили на государственном уровне создать перечень жизненно важных лекарств для животных. Законопроект, подготовленный Ассоциацией ветеринарных фармпроизводителей, предполагает, что в России появится список самых необходимых препаратов, формировать который будет специальная комиссия из представителей Минсельхоза, Россельхознадзора, Минпромторга, а также таможенной и антимонопольной служб.

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Милена Костерева