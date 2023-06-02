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Коммерсантъ FM
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Россия ответила на ноту Финляндии о банковских счетах дипмиссии страны

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Россия ответила на ноту о банковских счетах финской дипмиссии. По его словам, Россия предложила решение вопроса, Финляндия выясняет, подходит ли оно стране.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам»,— сказал господин Хаависто вчера, 1 июня, его слова приводит финское издание Yle.

По его словам, решение России о заморозке счетов финской дипмиссии было «взаимностью», так как ранее Россия столкнулась с такими проблемами.

В январе МИД Финляндии сообщил, что из-за санкций против России в стране заблокированы российские активы на сумму €187 млн. 17 мая стало известно, что в России заморожены банковские счета финских представительств. В ответ МИД Финляндии отправил ноту российскому МИДу. В Финляндии также обещали, что ее представительства продолжат работать в России, несмотря на блокировку счетов.

Олеся Павленко

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