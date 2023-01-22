В Финляндии заморожены российские активы на €187 млн

Финское управление по взысканию долгов заморозило российские активы на €187 млн, сообщает Yle со ссылкой на МИД Финляндии. Самым известным гражданином Финляндии, попавшим под санкции ЕС, издание называет предпринимателя Геннадия Тимченко.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, представляющее ценность»,— пояснил начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

В сентябре 2022 года управление по взысканию долгов страны отчиталось об аресте российских активов на сумму €189 млн. В начале лета сумма арестованного имущества составляла около €80 млн.

Андрей Сапожников