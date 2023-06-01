Медведев призвал уничтожить киевский режим «как осиное гнездо»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал атаку беспилотников на Москву 30 мая, в которой Россия обвиняет Украину. Он счел налет террористическим актом и заявил, что на теракты надо отвечать максимально жестко.

«Эта контртеррористическая борьба — это то, во что в значительной степени превратилась специальная военная операция. Мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой будет. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине. Он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза и придется постоянно проводить операции типа той, которая уже больше года у нас проводится»,— заявил господин Медведев во время посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области.

По мнению зампреда Совбеза, целью атаки на Москву было причинение ущерба гражданскому населению. Он заявил, что БПЛА, использованные в инциденте 30 мая, не могли повредить ни военные объекты, ни объекты госуправления. Дмитрий Медведев отметил, что действия противника России характеризуют не только Украину, но и ее союзников, прежде всего американцев и европейцев, которые, по мнению политика, давно встали на «тропу войны» с РФ.

Утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, в атаке участвовали восемь БПЛА, все они были поражены. Россия обвиняет в происшедшем Украину. Киев не признал свою причастность. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки.

Как выяснил «Ъ» 31 мая, осматривая обломки БПЛА в Москве и Подмосковье, эксперты пришли к предварительному выводу, что заложенные в них взрывные устройства не сработали по двум причинам. Помимо работы средств радиоэлектронной борьбы на это повлияло и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.

Подробнее — в материале «Ложные цели».