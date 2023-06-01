Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался против обучения солдат ВСУ под флагом НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянсу необходимо избегать прямого столкновения с Россией. Об этом он сказал по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Осло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

«Необходимо избегать конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение военной подготовки украинских солдат под флагом НАТО. Подготовка военных специалистов в области здравоохранения, когда речь идет о спасении жизней,— тут все в порядке. То, что некоторые страны на двусторонней основе проводят военную подготовку (военных с Украины.— ''Ъ''),— это мы считаем вопросом двусторонних отношений, но проводить военную подготовку под флагом НАТО мы считаем неприемлемым»,— сказал господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Согласно утекшим документам Пентагона, США и НАТО обучают 9 из 12 бригад, которые Украина готовит для контрнаступления. Численность одной бригады — 4 тыс. человек. В январе около 100 украинцев отправились в США для обучения работе с системами ЗРК Patriot. На полигоне в ФРГ американские специалисты будут обучать по 500 человек в месяц, ранее эта цифра составляла примерно 300 военнослужащих. Также действует тренировочная миссия ЕС, цель которой —подготовить 15 тыс. солдат вооруженных сил Украины.

Что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов