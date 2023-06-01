По делу об убийстве Владлена Татарского в Петербурге объявлен в розыск журналист Роман Попков

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова. По версии следствия, он связан с гибелью в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максима Фадеева). Об этом со ссылкой на базу силового ведомства 1 июня сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ»,— указано в карточке МВД без уточнения, по какой именно статье объявлен розыск.

Ранее в сети появилась информация, что обвиняемая в совершении теракта на Университетской набережной Дарья Трепова (внесена в список террористов), жертвой которого стал Владлен Татарский, сообщила о том, что выполнить задание ее просил именно Попков. Последний со своей стороны подтвердил знакомство с Треповой, однако заверил, что никаких указаний ей не давал.

Роман Попков — бывший редактор основанного в 2017 году Михаилом Ходорковским (признан в РФ иноагентом) «МБХ Медиа» (заблокировано в РФ по требованию Генпрокуратуры). Сетевое издание закрылось в 2021 году. 23 мая Росфинмониторинг внес журналиста в перечень террористов и экстремистов.

О том, чем известна Дарья Трепова, а также о ее предполагаемых сообщниках читайте в материале «Ъ».

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