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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве впервые оштрафовал WhatsApp за неудаление запрещенной информации

Мировой судья оштрафовал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на 3 млн руб. за отказ удалить чат с предложениями о продаже препарата-антидепрессанта «Лирика», сообщает ТАСС. Штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации) в отношении WhatsApp назначен впервые.

Согласно материалам дела, которые приводит агентство, решение о назначении штрафа было вынесено из-за рассылки пользователям через один из чатов мессенджера предложения о продаже препарата «Лирика», которую обнаружил сотрудник Росздравнадзора. Утверждается, что передать «Лирику» предлагалось в том числе посредством доставки через «Яндекс.Такси».

Росздравнадзор передал информацию о распространении препарата в Роскомнадзор, который потребовал от руководства компании Meta удалить этот чат. Поскольку требование не было выполнено, в отношении компании WhatsApp LLC возбудили дело об административном правонарушении. В судебном заседании представители компании не участвовали.

«Лирика» — медицинский препарат, который применяется для лечения эпилепсии, нейропатической боли, тревожных расстройств, невротических и неврозоподобных состояний. Лекарство не считается наркотиком, однако при постоянном приеме вызывает психическую и физическую зависимость. Оборот «Лирики» на территории России ограничен.

Милена Костерева

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