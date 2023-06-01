Белгородские власти назвали фейковыми звонки жителям с просьбой эвакуироваться

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что поступающие жителям звонки от имени территориальной обороны с просьбами уехать из региона являются фейковыми.

«Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев»,— сказано в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Тем не менее из-за массированных регулярных обстрелов жители покидают приграничные районы. Сегодня днем глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян из «Градов», горит крыша общежития.

По всей Белгородской области развернуто семь пунктов временного размещения граждан. 300 детей из Шебекинского округа вчера уехали в Воронеж, о готовности принять жителей заявили власти нескольких регионов.

На данный момент в самом крупном пункте размещения в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них — дети. Всего пункт рассчитан на 1 тыс. человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж