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Коммерсантъ FM
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Посол Антонов раскритиковал США за очередной пакет помощи Украине

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал американские власти за решение предоставить очередной пакет помощи Киеву. Новый пакет поддержки на сумму $375 млн в пользу Киева президент США Джо Байден пообещал выделить 21 мая 2023 года.

Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И это — сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят»,— указал господин Антонов (цитата — Telegram-канал посольства России в США).

Российский дипломат заявил, что Вашингтон не беспокоят ни кризисные явления в экономике, ни призывы государств Латинской Америки, Африки и Азии об оказании помощи, ни проблемы, связанные с миграционными проблемами на южных границах США. «Проблему нищенского существования мигрантов можно было бы достаточно просто решить, перенаправив хотя бы часть военной помощи, которая сгорает в топке конфликта на Украине, на благородные цели»,— считает господин Антонов.

В новый, 39-й по счету, пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине вошли артиллерия, средства поражения бронетехники, системы ПВО и ракеты к ним, а также иные снаряды и боеприпасы (в том числе для беспилотников).

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Российские власти назвали происходящее терактом со стороны Киева. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил 31 мая, что США не поддерживают атаки украинских вооруженных сил на территории РФ.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Григорий Лейба

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