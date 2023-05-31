ФАС: власти не планируют индексировать внутренние цены на удобрения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что власти не планируют индексацию внутренних цен на минеральные удобрения. В ведомстве указали, что продолжению фиксации цен способствовало правительственное постановление о продлении вывозных квот.

Объем экспортной квоты на уровне свыше 16,3 млн тонн правительство зафиксировало 27 мая 2023 года и указало, что решение нацелено на поддержание предложения на внутреннем рынке. «В настоящее время индексация не предусмотрена. Это стало возможным после принятия постановления Правительства РФ»,— сообщила сегодня, 31 мая, пресс-служба ФАС.

К сдерживанию цен на минеральные удобрения власти впервые прибегли в июле 2021 года. Затем режим продлевали до мая 2022 года и позднее до мая 2023 года. В том же году производители предлагали индексировать цены на их продукцию хотя бы раз в полгода.

Григорий Лейба