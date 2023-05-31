Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по диспансеризации взрослого населения в новых регионах. Это поручение глава государства дал сегодня, 31 мая,совещании с членами правительства.

«Что касается диспансеризации детей, то она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты. Поэтому, на мой взгляд, нужно сделать еще один шаг — а именно провести диспансеризацию взрослого населения»,— сказал президент.

В ходе совещания госпожа Голикова сообщила, что до конца 2023 года власти намерены восстановить 98 объектов здравоохранения в новых регионах в рамках специального инфраструктурного проекта. Помимо этого вице-премьер предложила главе государства продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения после 2025 года.

Григорий Лейба