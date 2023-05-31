Белгородец получил ранение правого предплечья средней степени тяжести при обстреле со стороны Украины

В селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области во время обстрела со стороны Украины пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в участок автодороги, осколки зацепили автомобиль и водителя. Парень получил ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести в больницу доставили проезжающие мимо люди.

В ночь на 31 мая ВСУ также обстреляли Шебекинский городской округ. Пострадали четыре человека: мужчина получил тяжелые осколочные ранения шеи и спины, женщина ранена в руки и предплечье, еще две женщины отказались от госпитализации. Также повреждены дома и машины.

В связи с ухудшением обстановки с 31 мая из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Из них 300 разместят в лагере «Ландыш» в Семилукском районе Воронежской области.

О других атаках на округ читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Очень страшное Шебекино».

Александр Прытков

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