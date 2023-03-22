СКР предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику

Следственный комитет России (СКР) предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Колеснику, замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам совещания, проведенного председателем СКР Александром Бастрыкиным в Мелитополе.

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В сообщении СКР отмечается, что заочные обвинения были предъявлены по результатам работы по сбору сведений о дислокации огневых позиций украинских воинских формирований. По версии следствия, эти формирования осуществляли артиллерийские атаки мирного населения и гражданских объектов на территории Донбасса.

«За время пребывания (Игоря Колесника, Александра Локоты, Андрея Грищенко.— "Ъ") в указанных должностях в периоды с 2016 года в результате их командования боевыми действиями на территории Донбасса погибли более 500 мирных жителей, ранения получили порядка тысячи человек. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых»,— говорится в сообщении.

По информации СКР на конец февраля, с 2014 года 9 тыс. жителей Донбасса получили ранения, 5 тыс. были убиты. Александр Бастрыкин в гибели мирных жителей обвинил украинскую сторону.

Подробнее о первых приговорах, вынесенных в отношении украинских военнослужащих за преступления на новых российских территориях,— в материале «Ъ» «В "Азове" нет нормальных».

Милена Костерева