Глава МАГАТЭ планирует поездки на Украину и в Россию для выполнения «новых задач»

Генеральный директор Международного агентства по атомной по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии планирует посетить Украину и Россию в ближайшее время. Он объяснил необходимость поездки «новыми задачами», которые стоят перед ним. Ранее господин Гросси представил свои принципы безопасности Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Рафаэль Гросси поездку на Украину, он заявил: «Да, планирую. Надеюсь, вскоре. Мне следует спросить украинских партнеров». «Ввиду новых задач, я планирую поехать в Киев, если они будут любезны принять меня, а также на ЗАЭС. Я также планирую посетить Россию»,— отметил он.

Глава МАГАТЭ сообщил, что сотрудники агентства будут следить за соблюдением предложенных им принципов. Кроме того, по его словам, на Запорожской АЭС планируют привлечь дополнительных экспертов.

На заседании Совета безопасности ООН Рафаэль Гросси предложил несколько принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не наносить удары в сторону реакторов и хранилищ топлива, инфраструктуры или персонала; не размещать на станции военных; держать ее подключенной к энергоснабжению все время; защищать ее от атак и диверсий; а также не нарушать вышеозначенные принципы.

Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на том же заседании заявил, что предложенные главой МАГАТЭ меры безопасности Запорожской АЭС уже выполняются российской стороной.

Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».