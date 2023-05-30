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Коммерсантъ FM
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Собянин рассказал о ходе предоставления помощи жителям пострадавших от атаки БПЛА домов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы окажут необходимую помощь жителям домов, пострадавшим от атак беспилотников. Он сообщил, что всем пострадавшим сразу же после происшествия была оказана психологическая и социальная помощь.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте»,— написал мэр в Telegram.

Атака беспилотников на Москву. Главное.

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Господин Собянин сообщил, что после случившегося несколько семей обратились к психологам, а пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты, где им предоставили горячее питание. Сейчас они уже дома, добавил он.

Мобильные бригады, состоящие из врача, соцработника, психолога и представителя МЧС, продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, нужна ли им помощь, сообщил мэр.

Сегодня, 30 мая, утром Москва и Подмосковье, по данным Минобороны РФ, подверглись атаке восьми беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Киев провоцирует Москву на зеркальные действия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Эрдни Кагалтынов

Атака беспилотников на Москву — фотогалерея

Атака беспилотников на Москву — фотогалерея

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