Стартовала коллаборация Фонарные бани x re-feel

Открывшиеся после реновации исторические Фонарные бани (Санкт-Петербург) и российский велнес-бренд re-feel объединились: в этом содружестве разработано особое банное меню напитков. В них содержатся адаптогены, мед, ингредиенты миксуются в нестандартных сочетаниях — все это призвано продолжить банный опыт и усилить оздоровительный эффект от процедур. Каждый напиток выполняет определенную функцию, имеет чистый, природный состав и не содержит сахара.

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Так, кофе на основе кофе latte re-feel смягчит действие кофеина и даст энергию без упадка сил, а цветочный мед из разнотравья, ананасовый фреш и кокосовое молоко добавят сладости. Какао с грибами на основе какао latte re-feel содержит успокаивающий гриб рейши, который минимизирует стресс и улучшает сон, и пребиотик инулин, который улучшает работу ЖКТ. Гречишный мед, темный квас и кедровое молоко придают напитку нестандартный вкус. Также можно попробовать чай латте с чагой, цитрусовую матчу с коллагеном.