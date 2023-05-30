Еврокомиссар Рейндерс: заморозка активов Центробанка России нужна для гарантии компенсаций Украине

Заморозка активов Центробанка России необходима как гарантия выплат компенсаций Украине, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед началом заседания министерского Евросовета по общим вопросам.

«Мы иммобилизовали резервы Центробанка России. Это сотни миллиардов… Я уверен, что очень важно иммобилизовать или арестовать достаточно активов, чтобы иметь реальные гарантии того, что Россия оплатит возмещение ущерба»,— сообщил господин Рейндерс в ходе общения с журналистами.

Как пояснил еврокомиссар, европейские государства сейчас пытаются найти возможность арестовать часть активов за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима.

Из-за зарубежных санкций оказалось заморожено около $300 млрд резервов российского Центробанка. По оценкам аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них. В ЕС активно обсуждают конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, руководство Еврокомиссии считает, что для этого есть юридические возможности.

17 мая президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 46 стран—членов Совета Европы решили создать «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции. Он также подтвердил, что для возмещения ущерба, нанесенного Украине, могут быть использованы российские заблокированные средства, но подчеркнул, что консультации по этому вопросу еще ведутся.

Александр Кислов