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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Пакистана Хан потребовал почти $0,5 млрд компенсации от главы Минздрава

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил министра здравоохранения страны Абдула Кадира Пателя в клевете. Ранее тот заявил, что господин Хан употребляет наркотики. Экс-премьер потребовал от министра извинений и компенсации в размере 10 млрд рупий (свыше $491 млн).

Фото: Mohsin Raza/File Photo, Reuters

Фото: Mohsin Raza/File Photo, Reuters

Имран Хан направил Абдуле Кадиру Пателю уведомление со своими требованиями, пишет Express Tribune со ссылкой на документ. В нем говорится, что, если глава Минздрава не выполнит указанные условия, господин Хан подаст в суд. Компенсацию в размере 10 млрд рупий, следует из уведомления, Имран Хан планирует направить в онкологическую клинику.

«Такие утверждения были сделаны министром здравоохранения сознательно, осознанно, умышленно, преднамеренно и злонамеренно, что в высшей степени противоречит принципам этики и морали»,— говорится в уведомлении.

На пресс-конференции 26 мая Абдул Кадир Патель заявил, что при аресте 9 мая Имран Хан находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, утверждал министр, результаты анализов бывшего премьер-министра указывают на регулярное употребление им наркотиков.

9 мая Имран Хан был задержан полицией. Он и его супруга Бушра Биби обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир. 10 мая суд арестовал экс-премьера, что вызвало массовые протесты его сторонников. 11 мая арест был признан незаконным и его освободили под залог.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле прошлого года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

Подробнее — в материале «Пакистан тяжело имранен».

Лусине Баласян

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