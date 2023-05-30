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Коммерсантъ FM
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Глава «Газпрома» обсудил с министром энергетики Узбекистана поставки российского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. В ходе переговоров господа Миллер и Мирзамахмудов обсудили перспективы сотрудничества и поставки российского газа в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Зимой Узбекистан столкнулся с энергокризисом: из-за аномальных морозов и приостановки поставок газа из Туркмении в стране происходили массовые отключения электроэнергии, перебои с теплоснабжением и подачей газа потребителям. В конце января Туркмения возобновила поставки газа.

24 января Узбекистан и «Газпром» подписали «дорожную карту» о транзите газа из России по газопроводу «Средняя Азия—Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. В пресс-службе министерства энергетики Узбекистана отмечали, что «дорожная карта» направлена на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Узбекистана. Основные условия поставок российского газа пока не утверждены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Реверсильный ход».

Милена Костерева

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