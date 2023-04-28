Квартальная прибыль китайского производителя электромобилей BYD выросла более чем на 400%

Чистая прибыль китайского автопроизводителя BYD выросла в первом квартале на 411%, до 4,1 млрд юаней ($593 млн). Выручка увеличилась на 80%, составив 120,2 млрд юаней ($17,3 млрд). Акции компании после публикации отчетности выросли на 5,4%.

Особенно активно BYD наращивает производство электромобилей. В прошлом году она стала мировым лидером по продажам электромобилей, обойдя Tesla. В первом квартале компания поставила на 93% больше электромобилей, чем годом ранее,— 552,1 тыс. На BYD приходится около 40% китайского рынка электромобилей. На втором месте в стране находится Tesla c долей в 11%.

В прошлом году BYD, как и другие компании в Китае, сталкивалась со сложностями из-за локдаунов и приостановки производства. Рыночная капитализация BYD превышает $100 млрд, то есть больше, чем у GM и Ford, вместе взятых. Особенностью компании является то, что она сама производит самые разные комплектующие для электромобилей, включая чипы.

Яна Рождественская