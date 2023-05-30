Песков: Путин и Эрдоган договорились задействовать потенциал двусторонних отношений на полную катушку

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем телефонном разговоре подтвердили политическую волю по работе над всеми совместными проектами. Детали их беседы привел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том обсуждались ли в ходе переговоров сотрудничество по газовому хабу, зерновая сделка и конфликт на Украине, Дмитрий Песков сказал: «Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Это главное. Действительно, потенциал наших отношений велик. И мы должны его задействовать на полную катушку, что наши президенты и намерены делать».

Владимир Путин созвонился с Реджепом Тайипом Эрдоганом 29 мая и поздравил турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов. Как уточнили в пресс-службе Кремля, в ходе разговора господин Путин подчеркнул большой вклад господина Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции с перевесом в 4% над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. За действующего президента отдали голоса 52% избирателей, за его оппонента — 48%.

Подробнее об итогах турецких президентских выборов — в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Милена Костерева