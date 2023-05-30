Премьер Грузии: для ЕС будет ошибкой не предоставить стране статус кандидата в 2023 году

Если Евросоюз (ЕС) до конца текущего года не предоставит Грузии статус кандидата, это будет большой ошибкой, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он считает, что отказ от принятия страны в ЕС был бы «несправедливым, неоправданным, неуместным шагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены Грузии на основании пройденной работы»,— сказал господин Гарибашвили на конференции по безопасности Globsec в Братиславе (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр отметил, что ЕС не предоставил Грузии никаких причин и аргументов для своего отказа. «Нам только сказали, что Украина находится в войне. Мы тоже воевали в 2008 году, 20% до сих пор оккупированы, так где же разница?… Если до конца года Грузия не получит этот статус, это будет очень большой ошибкой»,— подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Европейские власти считают, что страна должна сначала выполнить ряд условий. Недавно ЕС выразил недовольство тем, что грузинские власти согласились возобновить авиасообщение с Москвой после того, как 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Тбилиси прошли протесты против возобновления авиасообщения между двумя странами.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Лаура Кеффер