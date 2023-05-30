Еврокомиссия обеспокоена решением Польши создать комиссию по изучению влияния России

Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена созданием в Польше комиссии, которая займется изучением влияния России на внутреннюю безопасность Польши. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. По его словам, ЕК проанализирует эту инициативу.

«Мы особенно обеспокоены созданием закона, который может забрать право у граждан избираться. Это вызывает особую тревогу, Еврокомиссия проанализирует закон и примет меры при необходимости, потому что невозможно согласовать такую систему без реального доступа к правосудию, независимому суду против административного решения»,— пояснил господин Рейндерс (цитата по ТАСС).

29 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию». Этот закон предполагает учреждение специальной госкомиссии, которая будет изучать возможное российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет. Польская оппозиция считает, что новация может быть направлена, в частности, против экс-председателя Евросовета Дональда Туска. Обеспокоенность законом выразили США. Госдеп считает, что этот закон может быть использован против оппозиции.

Лаура Кеффер