Госдеп считает, что польский закон о «российском влиянии» может быть использован против оппозиции

Госдепартамент США выразил обеспокоенность Вашингтона насчет принятия польским правительством нового законодательства о создании комиссии по расследованию российского влияния. По мнению США, это может быть использовано для блокирования кандидатур оппозиции.

«Правительство США обеспокоено принятием польскими властями нового закона, который может быть ненадлежащим образом использован для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше. <...> Мы разделяем выраженные многими наблюдателями опасения по поводу того, что данный закон, предусматривающий создание комиссии по расследованию российского влияния, может быть использован для блокирования кандидатур оппозиционных политиков без надлежащего разбирательства»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

США призвали Польшу гарантировать, что этот закон не будет ущемлять возможности избирателей голосовать за кандидатов и что его применение не будет сказываться на восприятии легитимности выборов.

Президент Польши Анджей Дуда 29 мая подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию». Он предполагает создание специальной госкомиссии, которая будет изучать возможное российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет. Польская оппозиция считает, что новация может быть направлена в частности против экс-премьера Дональда Туска.

Леонид Уварчев