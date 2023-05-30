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Коммерсантъ FM
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Росавтодор: дороги в Подмосковье во время атаки БПЛА не пострадали

Затруднений движения на федеральных дорогах в Подмосковье после атаки беспилотников нет, сообщили в пресс-службе Росавтодора. Там добавили, что повреждений также не зафиксировано.

«Повреждений и затруднений движения на федеральной сети в Московской области нет»,— сказали «РИА Новости» в ведомстве.

Атака беспилотников на Москву. Главное

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По данным Минобороны, сегодня, 30 мая, утром восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали Москву. Пять беспилотников сбил ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Ведомство возложило ответственность на Украину. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, по два БПЛА упали в Красногорском и Одинцовском районе Подмосковья, еще один — в Истринском.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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