Росавтодор: дороги в Подмосковье во время атаки БПЛА не пострадали

Затруднений движения на федеральных дорогах в Подмосковье после атаки беспилотников нет, сообщили в пресс-службе Росавтодора. Там добавили, что повреждений также не зафиксировано.

«Повреждений и затруднений движения на федеральной сети в Московской области нет»,— сказали «РИА Новости» в ведомстве.

По данным Минобороны, сегодня, 30 мая, утром восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали Москву. Пять беспилотников сбил ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Ведомство возложило ответственность на Украину. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, по два БПЛА упали в Красногорском и Одинцовском районе Подмосковья, еще один — в Истринском.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер