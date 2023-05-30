Хинштейн рассказал, в каких подмосковных поселках упали беспилотники

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых украинских БПЛА на территории Подмосковья. По данным депутата, БПЛА упали в следующих населенных пунктах:

Красногорский район —

село Ильинское,

деревня Тимошкино;

Одинцовский район —

деревня Раздоры,

деревня Ромашково;

Истринский район —

поселок Гринфилд.

Саму же атаку БПЛА на Москву господин Хинштейн назвал «новой реальностью, которую предстоит осознать». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов убежден, что из-за масштабов территории России «всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь».

По данным Минобороны, утром 30 мая восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа атаковали Москву. Пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что несколько жилых домов в городе пострадало, повреждения он назвал незначительными.

Лаура Кеффер