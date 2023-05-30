В Кузбассе частично разрешили использование беспилотников

Правительство Кузбасса опубликовало обновленный список разрешенных пользователей БПЛА. Согласно внесенным поправкам, использовать беспилотники в работе могут организации топливно-энергетического комплекса, сельхозпроизводители и иные организации, которые оказывают услуги органам государственной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Власти региона также допустили использование дронов в исключительных случаях в зависимости от решения оперативного штаба Кемеровской области. Запрет на запуск дронов в регионе был введен распоряжением губернатора Сергея Цивилева 5 мая этого года.

Сегодня утром стало известно, что в Москве и Подмосковье были сбиты системами ПВО более 10 беспилотников. «Жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников»,– сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий. По его словам, к врачам обратились два человека, госпитализация им не понадобилась. В СКР расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве.

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Лолита Белова, Анна Егорова