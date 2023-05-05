В Республике Алтай и Кузбассе ввели ограничения на использование беспилотников

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился запретить в регионе использование беспилотников. Ограничения будут действовать с 6 по 9 мая, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Запрет распространяется и на период после майских праздников - до особого распоряжения по этому поводу»,– говорится в сообщении. Исключения после 10 мая будут сделаны только для БПЛА, используемых органами власти.

Также запрет на беспилотники введен в Республике Алтай. «Меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности»,– сообщает республиканское правительство. Запрет будет действовать с 5 по 10 мая.

Об ограничениях для БПЛА вчера сообщил ряд регионов. Запреты будут действовать в Новосибирске, Томске, Красноярске. Об этих ограничениях было объявлено после атаки БПЛА на комплекс Московского Кремля, произошедшей в ночь на 3 мая и квалифицированной как террористический акт.

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Оксана Павлова