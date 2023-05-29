Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4270. 8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3470. 9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435. 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3100. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2790. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2565. 14 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 2525. 15 (15). Рафаэль Надаль (Испания) — 2445. 16 (16). Борна Чорич (Хорватия) — 2410. 17 (17). Томми Пол (США) — 2170. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2040. 19 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 1870. 20 (20). Маттео Берреттини (Италия) — 1832… 62 (62). Аслан Карацев — 818... 87 (84). Александр Шевченко — 703… 99 (98). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 647.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7541. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5205. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4305. 7 (7). Унс Джабир (Тунис) — 3541. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3391. 9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3275. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2950. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2750. 13 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2680. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2420. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2236. 16 (16). Каролина Плишкова (Чехия) — 2160. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2130. 18 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2087. 19 (21). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1998. 20 (23). Мэдисон Кис (США) — 1861… 23 (23). Екатерина Александрова — 1725… 25 (24). Анастасия Потапова — 1665… 41 (44). Варвара Грачева — 1147… 55 (53). Анна Калинская — 985. 56 (66). Анна Блинкова — 983… 82 (85). Камилла Рахимова (все — Россия) — 750.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.