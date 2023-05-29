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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний за трудоустройство уклонистов

Законодательное собрание Калужской области внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает штрафовать работодателей за трудоустройство военнообязанных и призывников, которые не предоставили документы воинского учета. Кроме того, в документе предлагается увеличить штрафы за принятие на работу граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

За трудоустройство военнообязанных и призывников, не предоставивших документы воинского учета, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Для этого заксобрание предлагает выделить четвертую часть в ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

Штрафы за принятие на работу уклонистов от воинского учета калужские депутаты предложили увеличить до диапазона от 5 тыс. до 25 тыс. руб. Сейчас работодателям за это правонарушение грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Данная норма касается также приема на учебу.

Кроме того, предлагается штрафовать работодателя за то, что он не сообщил об изменении сведений воинского учета работника. Штраф должен составить от 5 тыс. до 25 тыс. руб.

18 мая Верховный суд России разъяснил, как рассматривать дела об уклонении от военной службы. В частности, гражданин не может считаться преступником, если не явился по повестке в связи с потерей трудоспособности, тяжелой болезнью близкого родственника или если он получил повестку после достижения предельного возраста службы.

23 мая Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, согласно которым призванные на срочную службу россияне должны будут сдавать загранпаспорта на время службы. Закон также дает пограничникам право прямо на границе изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд. Поправки касаются как призывников, так и мобилизуемых граждан, считают опрошенные «Ъ» юристы.

Подробнее — в материале «Военнослужащих лишат загранпаспортов прямо на границе».

Эрдни Кагалтынов

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