Связь теряет опору

Ассоциация малых операторов России обратилась в правительство с просьбой уточнить методические рекомендации ФАС по установлению тарифов на доступ к инфраструктуре сетей электросвязи. Участники ассоциации отмечают, что из-за отсутствия определения понятия «точка доступа» сетевые компании увеличивают стоимость своих услуг. В Минцифры «уже занимаются решением вопроса», поскольку искусственное завышение цен на доступ к инфраструктуре может ограничить развитие сетей связи в удаленных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации малых операторов России (АМОР, объединяет 50 провайдеров связи), направленным 25 мая в администрацию президента, премьеру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Участники ассоциации просят дать определение понятию «точка доступа», записанному в методической рекомендации по установлению тарифов на доступ к инфраструктуре сетей электросвязи, которую ФАС утвердил 18 мая 2023 года.

Как поясняют операторы, до 2023 года в тарифах ПАО «Россети Московский регион» на услугу по предоставлению мест креплений для размещения оптического кабеля единицей расчетов была одна опора. Но теперь организация изменила формулировку «за одну опору в месяц» на «за один провод на опоре в месяц». В результате кратно увеличилась стоимость доступа в зависимости от количества кабелей, подключенных к одной опоре, отмечается в письме. При размещении четырех кабелей на одной опоре стоимость расходов на предоставление услуг интернета увеличивается вчетверо, а при размещении десяти кабелей — на порядок, утверждает представитель ВНЕТ (работает в Москве и Подмосковье): «Главная проблема — с монопольно высоким и экономически не обоснованным действующим тарифом на услуги размещения, при оплате за каждый кабель, а не за опору более 50% выручки с абонента пойдет в счет оплаты услуги по размещению сетей на опорах».

В Минцифры “Ъ” сообщили, что ознакомились с обращением АМОР и «занимаются решением вопроса»: «Считаем необходимым закрепить точное определение понятия "точка доступа", так как подобное искусственное завышение цен на аренду инфраструктуры ограничивает развитие связи, в особенности в удаленных населенных пунктах страны». В ответе администрации президента на обращение АМОР (есть у “Ъ”) говорится, что были запрошены необходимые для рассмотрения обращений документы, а ответ будет направлен до 23 июля.

В ПАО «Россети» сказали “Ъ”, что, согласно методическим рекомендациям ФАС, тариф на предоставление доступа к сопряженным объектам инфраструктуры рекомендуется рассчитывать по одной из двух формул в зависимости от выбранной ее собственником единицы измерения — одна точка доступа и (или) один километр. При этом при расчете тарифа за точку доступа указывается общее количество опор. По мнению «Россетей», изменение наименования единицы измерения услуги не повлияло на порядок определения цены услуги: «Для получения официальной позиции регулятора мы планируем обратиться за разъяснениями в ФАС».

Перечисленные в письме технические проблемы можно решить путем переговоров, считает основатель телефонии для бизнеса Sipuni Артемий Мороко. По его мнению, «большие операторы не заметят увеличения расходов, но для малых представителей индустрии ситуация может оказаться критической». Малым операторам связи для поддержания текущего уровня рентабельности придется повышать стоимость услуг, перекладывая рост расходов на абонентов, добавляет Алексей Бойко, аналитик MForum: «Если модель оказания услуг перестанет быть рентабельной, оператор будет вынужден свернуть предоставление услуг интернета во многих населенных пунктах, что недопустимо».

Вадим Красников