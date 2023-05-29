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Коммерсантъ FM
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ЧВК «Вагнер» втягивают в войну с идолом

Евгения Пригожина попросили помочь в борьбе с памятником древности в Екатеринбурге

Директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь остановить «идолизацию» Свердловской области и продвижение древней скульптуры — Шигирского идола. По ее мнению, власти меняют региональную идентичность города, который был построен православными людьми. Евгений Пригожин же, по словам активистки, обладает достаточным политическим весом, чтобы смело высказываться о «несправедливости бюрократической машины». Представители власти заявляют, что речь идет о мировом достоянии, сопоставимом по значимости с британским Стоунхенджем и древнеегипетскими пирамидами.

Шигирский идол

Шигирский идол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Шигирский идол

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К главе ЧВК «Вагнер» православная активистка Оксана Иванова обратилась через СМИ и социальные сети. Она попросила Евгения Пригожина помочь остановить «идолизацию» Свердловской области и прекратить «навязчивую рекламу» Шигирского идола в обществе. По ее мнению, продвижение скульптуры навязывает идольский образ как региональную идентичность, а также вовлекает молодежь в «духовно опасные практики идолослужения». Более того, женщина считает, что «за идолизацию» Бог наказал Свердловскую область непрекращающимися пожарами и «ядовитым смогом».

Оксана Иванова — директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале. В Екатеринбурге она известна как активистка, продвигающая идеи православия. В 2019 году устраивала пикеты в поддержку строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Летом 2020 года организовала акцию протеста «Не растопчи любовь!», направленную против работы уличного художника Покраса Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» в рамках фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге. В итоге женщину задержали сотрудники полиции за организацию несанкционированного митинга.

Впоследствии она пробовала баллотироваться в гордуму Екатеринбурга, а также стала помощником лидера свердловского отделения «Справедливой России» Андрея Кузнецова в Госдуме. В 2022 году Андрей Кузнецов в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области выдвигал Оксану Иванову в сенаторы.

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части — 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) в торфе. По последним оценкам исследователей, идол был создан более 11,5 тыс. лет назад — сразу после окончания малого ледникового периода. Он хранится в Музее истории и археологии Урала (площадка краеведческого музея). В 2022 году был создан оргкомитет по продвижению Шигирского идола, в который, в частности, вошел режиссер Алексей Федорченко, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин.

«Обращаюсь к вам как к смелому человеку, обращающему внимание на общественную атмосферу в нашей области, а также как к человеку, уважительно относящемуся к православной вере и нашей Церкви. Вы вместе со своими боевыми товарищами эффективно противостоите неоязыческой "азовщине" на фронте»,— говорится в обращении активистки, адресованном господину Пригожину .

В беседе с «Ъ» Оксана Иванова отметила, что решила обратиться к Евгению Пригожину, потому что до этого не смогла получить поддержку от властей Свердловской области.

«У нас в этом году 300-летие Екатеринбурга, и одним из главных его символов делают Шигирский идол. Хотя город строили православные люди, и где наши традиционные религиозные памятники, которые продвигали бы к юбилею? Храм святой Екатерины, например, так и не был восстановлен»,— отметила она.

Активистка добавила, что глава ЧВК «Вагнер», по ее мнению, может себе позволить смело высказываться о «несправедливости бюрократической машины» в силу своего политического веса. Оксана Иванова надеется на небезразличие Евгения Пригожина, хотя ответа от него так и не получила.

«Ъ» также направил запрос в пресс-службу компании «Конкорд» (принадлежит Евгению Пригожину) с просьбой прокомментировать обращение свердловской активистки.

«Это знаковый музейный экспонат, и мы рады, что он к этому моменту сохранился в таком виде,— заявила “Ъ” руководитель отдела по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова.— И конечно, никто его убирать или прятать не будет. Заявление активистки комментировать не видим смысла — это частное мнение. Возможно, реакция бы была, если бы высказались власти или религиозные организации».

Член оргкомитета по продвижению Шигирского идола вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин в разговоре с «Ъ» заявил, что скульптура — мировое достояние, сопоставимое по значимости с британским Стоунхенджем и древнеегипетскими пирамидами.

«Мы не хотим делать из Шигира символ Екатеринбурга, мы хотим, чтобы мир знал, что именно в Екатеринбурге находится сокровище мирового значения. И конечно, нам хочется, чтобы он в мире ассоциировался с нашим городом, как Шигир из Екатеринбурга»,— заявил он. Чиновник также отметил, что к подобным заявлениям относится как к маркетинговому ходу: «Хороший ход, человек делает рекламу на Шигире, которому почти 12 тыс. лет».

Подробности конфликта между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее неоднократно критически высказывался о властях Свердловской области. В феврале он заявил, что Свердловская область — один из регионов, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО», а также что в Екатеринбурге «форменный беспредел на местах». Поводом для такого заявления стал отказ некоторых муниципалитетов хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» с военными почестями, а также решение оставить в должности директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого в январе осудили по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Губернатор Евгений Куйвашев тогда назвал беспределом попытки Евгения Пригожина «совать нос в региональное управление и кадровую политику».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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